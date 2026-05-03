Alex Ferguson foi hospitalizado antes da partida do Manchester United

Alex Ferguson, o lendário ex-técnico escocês do Manchester United, passou mal e foi levado ao hospital antes da partida vencida por seu clube neste domingo (3) contra o Liverpool, pela Premier League inglesa, segundo informou a imprensa britânica.

Aos 84 anos, e tendo sofrido uma hemorragia cerebral em 2018, Ferguson é uma presença constante na tribuna de Old Trafford e foi fotografado no estádio conversando com outros convidados.

De acordo com relatos da mídia, Ferguson foi levado ao hospital como medida de precaução. Ao ser contatado pela AFP, o clube de Manchester preferiu não comentar a notícia.

O atual técnico do United, Michael Carrick, atuou sob o comando de Ferguson durante sua carreira como jogador e foi questionado sobre a hospitalização.

"A notícia me afetou profundamente. Só nos resta torcer para que ele esteja bem", disse Carrick após a partida, na qual o United garantiu matematicamente sua classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

"Não tenho mais notícias. Espero que ele esteja bem. Desejamos a ele tudo de melhor e esperamos que, ao saber do resultado, isso lhe levante o ânimo", disse ele.

Ferguson comandou o Manchester United durante 27 anos, uma passagem longa e emblemática, durante a qual conquistou 13 títulos do Campeonato Inglês e dois troféus da Liga dos Campeões da Europa, entre outros sucessos.

Desde sua aposentadoria, em 2013, o United não venceu nenhuma dessas duas competições, e Carrick é o sétimo técnico do clube nos treze anos decorridos desde o fim da "era Ferguson".

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