Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alex Ferguson foi hospitalizado antes da partida do Manchester United

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/05/2026 17:03

compartilhe

SIGA

Alex Ferguson, o lendário ex-técnico escocês do Manchester United, passou mal e foi levado ao hospital antes da partida vencida por seu clube neste domingo (3) contra o Liverpool, pela Premier League inglesa, segundo informou a imprensa britânica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos 84 anos, e tendo sofrido uma hemorragia cerebral em 2018, Ferguson é uma presença constante na tribuna de Old Trafford e foi fotografado no estádio conversando com outros convidados. 

De acordo com relatos da mídia, Ferguson foi levado ao hospital como medida de precaução. Ao ser contatado pela AFP, o clube de Manchester preferiu não comentar a notícia. 

O atual técnico do United, Michael Carrick, atuou sob o comando de Ferguson durante sua carreira como jogador e foi questionado sobre a hospitalização. 

"A notícia me afetou profundamente. Só nos resta torcer para que ele esteja bem", disse Carrick após a partida, na qual o United garantiu matematicamente sua classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

"Não tenho mais notícias. Espero que ele esteja bem. Desejamos a ele tudo de melhor e esperamos que, ao saber do resultado, isso lhe levante o ânimo", disse ele. 

Ferguson comandou o Manchester United durante 27 anos, uma passagem longa e emblemática, durante a qual conquistou 13 títulos do Campeonato Inglês e dois troféus da Liga dos Campeões da Europa, entre outros sucessos. 

Desde sua aposentadoria, em 2013, o United não venceu nenhuma dessas duas competições, e Carrick é o sétimo técnico do clube nos treze anos decorridos desde o fim da "era Ferguson".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/dr/iga/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl gente saude sco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay