Gladbach vence Dortmund (1-0); St. Pauli fica mais perto do rebaixamento

Com um gol de Haris Tabakovic a dois minutos do fim, o Borussia Mönchengladbach garantiu uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund neste domingo (3), pela 32ª rodada, enquanto o Mainz empurrou o St. Pauli um pouco mais para perto do rebaixamento da Bundesliga.

O Dortmund, que já havia assegurado sua classificação para a Liga dos Campeões na semana passada, se mostrou inofensivo no ataque contra uma equipe do 'Gladbach' que precisava da vitória para garantir sua permanência na elite do futebol alemão na próxima temporada.

Nos momentos finais da partida, Tabakovic finalizou superando o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, e com isso assegurou que o Borussia Mönchengladbach disputará novamente a primeira divisão na próxima temporada.

Apesar de sofrer sua terceira derrota em quatro jogos, o Borussia Dortmund precisa de apenas dois pontos para garantir o segundo lugar, atrás do campeão Bayern de Munique, pela quinta vez nas últimas oito temporadas.

Mais cedo neste domingo, gols de Phillip Tietz e Phillipp Mwene garantiram ao Mainz uma vitória por 2 a 1, e os três pontos, em Hamburgo, na visita ao St. Pauli, empurrando os anfitriões ainda mais para perto da perigosa zona de rebaixamento.

O St. Pauli ocupa atualmente a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão. Está a seis pontos da zona de segurança com duas partidas a disputar.

Sem vencer desde fevereiro, o time oriundo de um bairro operário de Hamburgo, está apenas um ponto à frente do penúltimo colocado, o Wolfsburg, que ocupa atualmente uma posição de rebaixamento direto, mas pode ultrapassar o St. Pauli caso conquiste pontos em Freiburg, ainda neste domingo.

Com esta vitória, a equipe do Mainz, comandada por Urs Fischer, também garantiu sua permanência na primeira divisão do futebol alemão para a próxima temporada.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão:

Sábado, 2 de maio

Werder Bremen - Augsburg 1 - 3

Hoffenheim - Stuttgart 3 - 3

Eintracht Frankfurt - Hamburgo 1 - 2

Bayern de Munique - Heidenheim 3 - 3

Union Berlin - Colônia 2 - 2

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 4 - 1

Domingo, 3 de maio

St Pauli - Mainz 1 - 2

B. Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1 - 0

Freiburg - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 83 32 26 5 1 116 35 81

2. Borussia Dortmund 67 32 20 7 5 65 32 33

3. RB Leipzig 62 32 19 5 8 63 42 21

4. Bayer Leverkusen 58 32 17 7 8 66 43 23

5. Stuttgart 58 32 17 7 8 66 46 20

6. Hoffenheim 58 32 17 7 8 64 48 16

7. Eintracht Frankfurt 43 32 11 10 11 57 60 -3

8. Freiburg 43 31 12 7 12 44 52 -8

9. Augsburg 40 32 11 7 14 42 56 -14

10. Mainz 37 32 9 10 13 41 50 -9

11. B. Mönchengladbach 35 32 8 11 13 37 50 -13

12. Hamburgo 34 32 8 10 14 36 51 -15

13. Union Berlin 33 32 8 9 15 37 57 -20

14. Colônia 32 32 7 11 14 47 55 -8

15. Werder Bremen 32 32 8 8 16 37 57 -20

16. St Pauli 26 32 6 8 18 27 55 -28

17. Wolfsburg 25 31 6 7 18 41 66 -25

18. Heidenheim 23 32 5 8 19 38 69 -31

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