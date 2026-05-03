Kimi Antonelli (Mercedes) vence GP de Miami de F1, seu 3º triunfo seguido; Bortoleto é 12º
O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) consolidou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio de Miami neste domingo (3), sua terceira vitória consecutiva neste início de temporada.
Antonelli, de 19 anos, o líder mais jovem da história, terminou à frente das McLarens do britânico Lando Norris, atual campeão, e do australiano Oscar Piastri, em uma corrida que, no fim das contas, acabou não sendo afetada pela chuva.
O argentino Franco Colapinto (Alpine) igualou o melhor resultado de sua carreira ao terminar em oitavo lugar.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que havia largado em 21º, terminou a prova na 12ª posição.
