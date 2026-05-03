Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kimi Antonelli (Mercedes) vence GP de Miami de F1, seu 3º triunfo seguido; Bortoleto é 12º

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/05/2026 15:54

compartilhe

SIGA

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) consolidou sua liderança na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio de Miami neste domingo (3), sua terceira vitória consecutiva neste início de temporada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Antonelli, de 19 anos, o líder mais jovem da história, terminou à frente das McLarens do britânico Lando Norris, atual campeão, e do australiano Oscar Piastri, em uma corrida que, no fim das contas, acabou não sendo afetada pela chuva. 

O argentino Franco Colapinto (Alpine) igualou o melhor resultado de sua carreira ao terminar em oitavo lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que havia largado em 21º, terminou a prova na 12ª posição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/aam

Tópicos relacionados:

auto f1

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay