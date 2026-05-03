EUA está 'asfixiando' a economia do Irã, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou neste domingo (3) que os Estados Unidos estão asfixiando o Irã com o "bloqueio econômico" imposto junto com a ofensiva militar lançada com Israel no fim de fevereiro.

O presidente Donald Trump "ordenou a máxima pressão em março (sobre o Irã), e há três semanas ordenou ao Departamento do Tesouro e a mim que começássemos a 'Fúria Econômica'", explicou o secretário neste domingo à Fox News.

Esta medida pretende ser a contraparte econômica da ofensiva militar denominada "Operação Fúria Épica", que começou em 28 de fevereiro.

Um cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril.

"Posso garantir que estamos asfixiando o regime, que já não consegue pagar seus soldados", declarou Bessent.

"Este é um verdadeiro bloqueio econômico", acrescentou, enfatizando que a Marinha americana está impedindo o trânsito naval de e para o Irã.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou neste domingo que um total de 49 navios foram bloqueados.

Bessent acrescentou que os Estados Unidos intensificaram a pressão sobre aqueles que enviam dinheiro ao Irã para ajudar a Guarda Revolucionária.

"Eles roubam o povo iraniano há anos. Têm dinheiro no exterior, que localizamos. Continuaremos rastreando esse dinheiro e protegeremos esses ativos para o povo iraniano assim que o conflito for resolvido", afirmou.

No sábado, Bessent declarou que o bloqueio econômico continuaria "até que seja restabelecida a liberdade de navegação anterior a 27 de fevereiro", referindo-se à proibição imposta por Teerã ao trânsito de navios não aliados pelo Estreito de Ormuz, crucial para o transporte de hidrocarbonetos.

Enquanto isso, em uma entrevista simultânea à CBS na manhã deste domingo, o assessor econômico do presidente, Kevin Hassett, afirmou que a economia iraniana estava à beira de uma "calamidade extrema; sofrem hiperinflação". "Estão começando a enfrentar fome", declarou.

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