Manchester United vence Liverpool (3-2) e volta à Liga dos Campeões após dois anos

O Manchester United conquistou um triunfo duplo ao derrotar seu arquirrival, o Liverpool por 3 a 2 neste domingo (3) em Old Trafford, garantindo assim sua classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões após uma ausência de dois anos.

Os 'Red Devils' venciam por 2 a 0 no intervalo, e os 'Reds' conseguiram empatar em 2 a 2, mas a equipe do técnico Michael Carrick garantiu a vitória graças a um gol na reta final de Kobbie Mainoo (77').

Restando três rodadas para o fim da temporada do Campeonato Inglês, o Manchester United (3º lugar, 64 pontos) garantiu terminar entre as cinco primeiras posições que dão acesso à Champions League.

O Liverpool (4º lugar, 58 pontos) mantém uma vantagem de seis pontos sobre o atual sexto colocado, o Bournemouth.

- 'Reds' desfalcados -

Os visitantes, comandados por Arne Slot, chegaram ao Old Trafford desfalcados devido às lesões de seu astro, o atacante Mohamed Salah, dos centroavantes Alexander Isak e Hugo Ekitiké, do goleiro titular Alisson Becker e de seu reserva, Giorgi Mamardashvili.

No entanto, isso não explica a imensa fragilidade defensiva demonstrada durante um primeiro quarto de hora completamente desastroso, no qual sofreram dois gols.

O terceiro goleiro, Freddie Woodman, foi superado por um chute de primeira do brasileiro Matheus Cunha, desviado pelo argentino campeão mundial Alexis Mac Allister (6'), e mais tarde viu uma cabeçada de Bruno Fernandes desviar na coxa de Benjamin Sesko (14').

O jogo do Manchester United perdeu o ritmo após o intervalo, momento em que o atacante esloveno lesionado deu lugar a Amad Diallo.

O ponta marfinense foi o responsável por um passe errado, interceptado no círculo central por Dominik Szoboszlai e o meio-campista húngaro passou com facilidade pela defesa do Manchester para diminuir a desvantagem no placar (47').

Os 'Red Devils' deram um presente ainda pior, que resultou no gol de empate marcado por Cody Gakpo (56'), ao executarem de forma desastrosa uma saída de bola.

No entanto, conseguiram voltar a ficar em vantagem graças a um chute de fora da grande área de Kobbie Mainoo (77'), um meio-campista de 21 anos que havia sido deixado de lado pelo técnico anterior, Ruben Amorim, mas que foi reintegrado por Carrick desde o início de sua gestão como treinador interino, em janeiro.

Na temporada passada, o Liverpool terminou 14 posições e 42 pontos à frente de seus rivais deste domingo, em sua trajetória para igualar o recorde do United de 20 títulos da primeira divisão do futebol inglês.

Mas, nesta temporada, o United venceu os dois confrontos da liga contra os 'Reds'.

Carrick também venceu Arsenal, Manchester City e Chelsea durante sua breve passagem e agora conseguiu alcançar seu objetivo principal. Com o retorno financeiro advindo da classificação para a Liga dos Campeões, ele tornou sua candidatura ao comando técnico em Old Trafford na próxima temporada difícil de ser ignorada.

- Bournemouth perto de fazer história -

Outro técnico ligado àquele banco de reservas de prestígio, Andoni Iraola, está perto de garantir a primeira classificação europeia da história do Bournemouth, após a vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace neste domingo, um resultado que deixa os 'Cherries' na sexta colocação da Premier League.

O clube do sul da Inglaterra, que ocupava o 15º lugar na tabela em janeiro, agora figura entre os seis primeiros a apenas três rodadas do fim da temporada inglesa, mantendo uma vantagem de um ponto sobre o Brentford e uma margem de dois pontos sobre o Brighton, seus perseguidores diretos.

O sexto lugar na Inglaterra assegura a classificação para a próxima edição da Liga Europa.

A posição pode até render uma vaga na Champions League, caso o Aston Villa termine o campeonato em quinto lugar e vença a Liga Europa.

O Crystal Palace (15º), por sua vez, precisa vencer a Conference League se quiser garantir a classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Os 'Eagles' que vão receber o Shakhtar Donetsk na quinta-feira, no jogo de volta das semifinais (com vantagem de 3 a 1 no placar agregado), estiveram longe de sua melhor forma neste domingo.

O colombiano Jefferson Lerma desviou uma cabeçada de Evanilson para o próprio gol (10'), enquanto seu goleiro, Dean Henderson, cometeu um pênalti evitável.

Junior Kroupi aproveitou a oportunidade para marcar seu 12º gol na Premier League nesta temporada, convertendo a penalidade com notável frieza para um jogador de 19 anos (32').

O brasileiro Rayan (77'), no segundo tempo, deu ainda mais brilho à primeira vitória do Bournemouth em casa desde 24 de janeiro.

Iraola anunciou, há algumas semanas, que deixará o comando do Bournemouth ao final da temporada.

Sua equipe está atualmente invicta há 15 partidas, incluindo vitórias sobre o líder da Premier League, o Arsenal, e sobre o atual campeão, o Liverpool.

O Bournemouth também terá um papel a desempenhar na disputa pelo título, já que o vice-líder, o Manchester City, visitará o Vitality Stadium no dia 19 de maio.

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