Duas mulheres morrem asfixiadas em barco de migrantes a caminho do Reino Unido

Duas sudanesas morreram, neste domingo (3), aparentemente por asfixia a bordo de uma embarcação de migrantes superlotada com mais de 80 pessoas, entre elas mulheres grávidas e crianças, que tentavam chegar ao Reino Unido a partir da costa da França.

Segundo a associação Utopia 56, uma das vítimas tinha 20 anos e a outra 16. Ainda de acordo com a entidade, uma mulher grávida está em estado crítico.

A embarcação partiu, na noite de sábado, de Neufchâtel-Hardelot, no litoral norte da França. No entanto, segundo explicou o prefeito marítimo Philippe Marx, o motor "não chegou a funcionar" e o pequeno barco ficou à deriva.

Dezessete pessoas foram resgatadas no mar e levadas para a cidade francesa de Boulogne-sur-Mer.

O bote, com outras 65 pessoas a bordo, acabou encalhando em uma praia próxima a Neufchâtel-Hardelot. Dentro da embarcação foram encontrados os corpos das duas mulheres.

Marx afirmou que "elas não se afogaram" e indicou que o mais provável é que tenham morrido por "asfixia", algo que, infelizmente, "acontece com frequência".

No mês passado, França e Reino Unido assinaram um novo acordo de três anos para frear as travessias irregulares pelo Canal da Mancha.

A França se comprometeu a aumentar em mais da metade o número de agentes destacados na costa, até atingir 1.400 até 2029.

Segundo as autoridades francesas, as chegadas ao Reino Unido neste ano diminuíram de forma significativa em relação a 2025.

Dados britânicos indicam que 41.472 pessoas chegaram ao litoral do país em pequenas embarcações em 2025, o segundo maior número desde que travessias em larga escala começaram a ser registradas em 2018.

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