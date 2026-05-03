Barça vence Bayern e chega à sua 6ª final consecutiva da Liga dos Campeões feminina

AFP
AFP
03/05/2026 14:12

O Barcelona se classificou para sua sexta final consecutiva da Liga dos Campeões feminina ao derrotar o Bayern de Munique por 4 a 2 (após um empate em 1 a 1 no jogo de ida) no Camp Nou, neste domingo (3), na partida de volta da semifinal. 

Os gols de Salma Paralluelo (13') e Ewa Pajor (54'), somados a dois gols de Alexia Putellas (21' e 58'), garantiram a classificação das 'blaugranas', que, assim, brigarão pelo quarto título europeu de sua história, após os triunfos em 2021, 2023 e 2024. 

Os gols de Linda Dallmann (17') e Pernille Harder (71') para o Bayern serviram apenas para acrescentar um pouco de suspense a uma partida que, de resto, foi dominada pelo Barça. 

Na final, que será disputada no dia 23 de maio em Oslo, na Noruega, a equipe catalã vai enfrentar o francês Lyon, que, no sábado, conseguiu reverter a desvantagem no confronto contra o atual campeão Arsenal.

As Lyonnes venceram a equipe londrina por 3 a 1 e chegaram assim a um placar agregado de 4 a 3 para avançar à decisão da Liga dos Campeões feminina.

