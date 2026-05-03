Sinner atropela Zverev e conquista seu primeiro Masters 1000 de Madri
O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Madri neste domingo (3) ao derrotar o alemão Alexander Zverev por 6-1 e 6-2 na final na Caja Mágica.
Sinner se torna, assim, o primeiro tenista a erguer cinco troféus consecutivos de Masters 1000, superando os quatro detidos por Novak Djokovic e Rafael Nadal.
