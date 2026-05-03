Opep+ aumenta suas cotas de produção e não comenta saída dos Emirados
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Arábia Saudita, Rússia e outros cinco países da Opep+ decidiram, neste domingo (3), aumentar suas cotas de produção de petróleo na primeira reunião da organização após a saída dos Emirados Árabes Unidos, esta semana.
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O grupo de sete países adicionará "188.000 barris diários" a suas cotas de produção para junho, "no marco de seu compromisso coletivo com a estabilidade do mercado petroleiro", indicou um comunicado publicado no site da Opep, que não mencionou a saída dos Emirados.
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