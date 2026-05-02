Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

F1 antecipa horário do GP de Miami devido à previsão de tempestade

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/05/2026 22:07

compartilhe

SIGA

Os dirigentes da Fórmula 1 anunciaram neste sábado (2) que o início do Grande Prêmio de Miami, no domingo, foi antecipado em três horas devido à previsão de fortes tempestades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A largada da corrida, a quarta da temporada, foi remarcada para as 13h, horário local (14h de Brasília), em vez das 16h originalmente previstas.

"Esta decisão foi tomada para garantir o mínimo de transtornos à corrida e proporcionar a maior janela possível para a conclusão do Grande Prêmio nas melhores condições, priorizando a segurança dos pilotos, fãs, equipes e funcionários", declararam a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os promotores da prova em um comunicado conjunto. 

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, largará na pole position, seguido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull). 

O piloto brasileiro Gabirel Bortoleto vai largar da última posição no grid (22º). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/cl/aam

Tópicos relacionados:

auto f1 mundial usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay