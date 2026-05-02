Principal autoridade eleitoral do Peru realizará auditoria informática do primeiro turno presidencial

O primeiro turno das eleições no Peru será submetido a uma auditoria informática, informou neste sábado (2) a principal autoridade eleitoral do país, em meio à disputa acirrada entre dois candidatos para enfrentar a direitista Keiko Fujimori no segundo turno.

Com mais de 97% dos votos apurados na eleição de 12 de abril, o candidato de esquerda radical Roberto Sánchez, com 12%, e o ultraconservador Rafael López Aliaga, com 11,9%, disputam a passagem para o segundo turno.

Fujimori venceu no primeiro turno com 17,12% dos votos. A diferença entre seus dois rivais é de apenas cerca de 27.500 votos, com vantagem para Sánchez.

A maioria das atas que ainda precisam ser processadas apresenta irregularidades e está sendo analisada pelas comissões eleitorais.

Em comunicado, o Júri Nacional de Eleições (JNE) informou que "decidiu reforçar a realização de uma auditoria informática integral e abrangente do processo eleitoral do primeiro turno".

Contudo, não especificou os prazos para essa revisão. O Júri prevê divulgar os resultados finais do primeiro turno em 15 de maio.

A auditoria contará com o acompanhamento de um comitê de especialistas independentes, apoiado por especialistas nacionais e internacionais, com o objetivo de "reforçar a transparência, a integridade e a confiabilidade dos resultados eleitorais", afirmou o JNE.

López Aliaga solicitou uma nova eleição em Lima, diante dos problemas logísticos que impediram, segundo ele, que milhares de seus apoiadores votassem.

O JNE rejeitou o pedido e ratificou a data do segundo turno para 7 de junho.

O chefe eleitoral Piero Corvetto renunciou em 21 de abril, em meio a uma investigação policial por suposta colusão agravada, relacionada ao processo eleitoral. Sua residência foi alvo de buscas dias depois.

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