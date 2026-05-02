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Trump diz que revisará nova proposta do Irã, mas duvida que seja aceitável para os EUA

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AFP
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Repórter
02/05/2026 20:35

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (2) que revisará, em breve, a recente proposta de paz do Irã, mas duvidou que ela possa ser aceitável para o seu governo.

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"Em breve vou revisar o plano que o Irã acaba de nos enviar, mas não consigo imaginar que seja aceitável, visto que ainda não pagaram um preço suficientemente alto pelo que fizeram à Humanidade e ao mundo nos últimos 47 anos", declarou em uma publicação em sua plataforma, Truth Social.

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acb/sla/vel/cr/yr

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