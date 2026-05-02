Lyon elimina Arsenal e vai à final da Champions League feminina

02/05/2026 20:35

O Lyon se classificou para a final da Liga dos Campeões feminina após derrotar o atual campeão, o Arsenal, por 3 a 1 neste sábado (2) - com 4 a 3 no placar agregado - e vai enfrentar o Barcelona ou o Bayern na disputa pelo título, em Oslo, na Noruega, no dia 23 de maio. 

As londrinas, que haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1 em seu estádio, viram a equipe francesa virar o confronto ainda antes do intervalo, com gols de Wendie Renard (22', de pênalti) e Kadidiatou Diani (36'). 

A artilheira do Arsenal, Alexia Russo, marcou um gol na reta final da partida (75') que teria forçado a prorrogação, não fosse por um gol de Jule Brand no fim (89'), que garantiu a classificação do Lyon e impediu as 'Gunners' de defenderem o título conquistado no ano passado, em Lisboa, contra o Barcelona. 

O Lyon volta a uma final continental após a decisão perdida em 2024 contra o Barça. 

A equipe francesa detém o recorde de títulos europeus (8), além de ter chegado à final em outras três ocasiões. 

O Barcelona vai receber o Bayern neste domingo com o objetivo de alcançar sua sexta final consecutiva. O time catalão obteve um empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado na semana passada em Munique.

