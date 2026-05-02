Trump diz que EUA reduzirá 'drasticamente' o número de soldados na Alemanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (2) que os Estados Unidos reduzirão "drasticamente" o número de soldados americanos na Alemanha, após o anúncio, na véspera, sobre a retirada de 5.000 militares em até um ano.

"Vamos reduzir drasticamente, e vamos cortar muito mais que 5.000", afirmou o mandatário republicano à imprensa em West Palm Beach, Flórida.

No final de 2025, 36.436 militares americanos estavam sem serviço ativo no país europeu.

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