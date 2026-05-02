Porto conquista o campeonato português pela 31ª vez

O Porto garantiu o 31º título do Campeonato Português de sua história ao derrotar o Alverca por 1 a 0 neste sábado, pela 32ª rodada.

Os 'Dragões' mantêm uma vantagem de nove pontos sobre seu histórico rival, o Benfica, restando duas rodadas para o fim da temporada. O clube da capital havia empatado em 2 a 2 com o Famalicão poucas horas antes.

O Porto sucede assim o Sporting, o atual bicampeão, que ocupa provisoriamente a terceira colocação.

O gol da vitória saiu de uma cabeçada do zagueiro polonês Jan Bednarek na reta final do primeiro tempo (40'), alguns minutos antes de o meio-campista argentino Alan Varela entrar em campo.

O ex-técnico do Porto José Mourinho, sob cujo comando o clube se sagrou campeão europeu em 2004 e que agora treina o Benfica, enviou suas "felicitações ao vencedor por um título merecido".

Apenas o Benfica (com 38) possui mais títulos do campeonato nacional do que o Porto.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Português (horário de Brasília)

Sábado, 2 de maio

Arouca - Santa Clara 2 - 2

Moreirense - Estrela da Amadora 3 - 2

Nacional - AVS 1 - 2

FC Famalicão - Benfica 2 - 2

Porto - FC Alverca 1 - 0

Domingo, 3 de maio

(11h30) Casa Pia - Tondela

(14h00) Braga - Estoril

(16h30) Rio Ave - Gil Vicente

Segunda-feira, 4 de maio

(16h15) Sporting - Vitoria de Guimarães

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Porto 85 32 27 4 1 64 15 49

2. Benfica 76 32 22 10 0 69 22 47

3. Sporting 73 31 22 7 2 77 22 55

4. Braga 56 31 16 8 7 59 31 28

5. FC Famalicão 52 32 14 10 8 41 29 12

6. Gil Vicente 49 31 13 10 8 46 32 14

7. Moreirense 42 32 12 6 14 37 47 -10

8. Vitoria de Guimarães 42 31 12 6 13 38 43 -5

9. FC Alverca 38 32 10 8 14 34 50 -16

10. Estoril 37 31 10 7 14 51 52 -1

11. Arouca 36 32 10 6 16 41 62 -21

12. Rio Ave 34 31 8 10 13 33 52 -19

13. Santa Clara 33 32 8 9 15 30 40 -10

14. Nacional 31 32 8 7 17 35 43 -8

15. Estrela da Amadora 28 32 6 10 16 36 54 -18

16. Casa Pia 26 31 5 11 15 29 55 -26

17. Tondela 22 31 4 10 17 23 52 -29

18. AVS 17 32 2 11 19 24 66 -42

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