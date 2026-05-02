Antonelli (Mercedes) conquista pole do GP de Miami de F1; Bortoleto larga em último

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado (2) a pole position para o Grande Prêmio de Miami, terminando à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli superou o holandês Max Verstappen (Red Bull) por 0,166 segundo e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 0,345 segundo.

A nova estrela de Mercedes, de 19 anos, conquistou, assim, sua terceira pole position consecutiva em um Grande Prêmio nesta temporada — uma temporada na qual, aos 19 anos, despontou como o piloto mais jovem a liderar a Fórmula 1.

Antonelli se redimiu após a derrota na corrida sprint realizada poucas horas antes, na qual as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri puseram fim ao domínio absoluto da Mercedes nas três primeiras corridas do calendário.

"Foi um início de dia difícil com a sprint, onde as coisas não correram a nosso favor", reconheceu Antonelli, que recebeu uma penalidade de cinco segundos durante aquela corrida por exceder os limites de pista, caindo do quarto para o sexto lugar.

"Estou feliz com a classificação... Fiquei muito tenso, para ser sincero, esperando todos terminarem suas voltas, mas foi o suficiente", comemorou.

Antonelli já havia conquistado a pole position nos dois Grandes Prêmios anteriores, na China e no Japão, onde depois conquistaria a vitória.

Desde então, a Fórmula 1 viveu um hiato após o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

O britânico Norris, atual campeão mundial, largará da quarta posição na corrida de domingo, à frente de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) e Piastri.

O argentino Franco Colapinto garantiu o oitavo lugar, igualando seu melhor resultado em classificações. O jovem piloto de 22 anos também havia se classificado para largar em oitavo na corrida sprint, na qual terminou em décimo.

O início da segunda fase da classificação foi atrasado devido a um incêndio no motor do Audi pilotado pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, que o obrigou a parar na pista.

Bortoleto, que largará da última posição no grid (22º) na corrida deste domingo, esteve entre os eliminados durante a primeira fase da sessão, juntamente com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que terminou em vigésimo primeiro lugar.

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