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Time curdo Amedspor garante seu acesso à primeira divisão turca

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AFP
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Repórter
02/05/2026 16:39

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O Amedspor, clube de futebol de Diyarbakir no sudeste da Turquia, a maior cidade de maioria curda do país, garantiu neste sábado (2) seu acesso à primeira divisão turca. 

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Essa conquista representa um sucesso que se estende muito além de seu significado esportivo e foi comemorada pela população curda espalhada por toda a Turquia. 

Logo após o apito final no empate em 3 a 3 contra o clube de Igdir, no oeste, gritos de euforia ecoaram em varias cidades, tanto no sudeste do país quanto nos grandes centros urbanos do oeste, como Istambul. Lá, a expressiva comunidade curda tomou as ruas com bandeiras vermelhas e verdes, ostentando as cores tanto do clube quanto da bandeira curda. 

"A cidade inteira está nas ruas", relatou o correspondente da AFP em Diyarbakir, onde o Amedspor costuma atrair multidões de 18.000 espectadores para seus jogos em casa, sete vezes acima da média de público da segunda divisão turca.

"Esperamos 15 anos por isso! Nossa alegria é imensa. Dedico isto ao nosso povo, a todos os curdos", disse Abdurrahim Toprak, um comerciante de 26 anos. 

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também deu suas felicitações no X, saudando "de todo o coração" o "Amedspor, que representará a nossa Diyarbakir na próxima temporada na Superliga (...) e os meus irmãos em Diyarbakir, desejando-lhes todo o sucesso". 

O triunfo do Amedspor ocorre em um momento em que o processo de paz, iniciado no final de 2024 pelas autoridades turcas com o grupo guerrilheiro curdo, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), estagnou. 

O clube sofre regularmente insultos ao viajar pelo país, onde os curdos representam aproximadamente um quinto dos 86 milhões de habitantes.

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mb-ach/iga/ma/aam

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