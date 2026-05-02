Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucraniana Marta Kostyuk vence russa Mirra Andreeva e conquista WTA 1000 de Madri

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/05/2026 14:07

compartilhe

SIGA

A ucraniana Marta Kostyuk conquistou o o WTA 1000 de Madri neste sábado (2), ao derrotar a jovem russa Mirra Andreeva, que era favorita ao título, com parciais de 6-3 e 7-5 na final. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Kostyuk faturou seu primeiro título de WTA 1000, sucedendo a bielorrussa Aryna Sabalenka como campeã do torneio da capital espanhola. 

A ucraniana não poderia ter desejado um desfecho melhor em sua primeira final de WTA 1000. com este triunfo, ela tem presença garantida no 15º lugar do ranking mundial a partir desta segunda-feira. 

A menos de um mês para Roland-Garros (24 de maio a 7 de junho), Kostyuk, de 23 anos, permanece invicta no saibro nesta temporada, com 11 vitórias e um título no WTA 250 de Rouen.

Kostyuk, que havia eliminado a americana Jessica Pegula - atual número 5 do mundo — em sua campanha rumo à final, permanece invicta no saibro nesta temporada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/iga/aam

Tópicos relacionados:

tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay