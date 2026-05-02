Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

West Ham perde para o Brentford e Tottenham ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Publicidade
Carregando...
JT
Jérémy TALBOT
JT
Jérémy TALBOT
Repórter
02/05/2026 13:33

compartilhe

SIGA

O West Ham foi derrotado num clássico londrino crucial neste sábado (2), fora de casa, diante do Brentford (3 a 0), e corre o risco de voltar à zona de rebaixamento caso seu rival na luta pela permanência, o Tottenham, vença na 35ª rodada da Premier League. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Spurs (18º colocado, dois pontos atrás do West Ham) vai visitar no domingo o Aston Villa, equipe que briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, e sairá da zona de rebaixamento se conquistar a vitória. 

Graças a esse triunfo, para o qual o brasileiro Igor Thiago contribuiu com seu 22º gol na temporada, o Brentford (6º colocado) se mantém na disputa por vagas em competições europeias. 

O Newcastle, por sua vez, se recuperou jogando em casa contra o Brighton, a quem venceu por 3 a 1, após quatro derrotas consecutivas, freando, assim, um concorrente direto por vagas europeias. 

No último jogo deste sábado, o líder do campeonato, o Arsenal, buscará ampliar sua vantagem para seis pontos sobre seu perseguidor mais próximo, o Manchester City, que terá dois jogos a menos, sendo um deles a partida que disputará na segunda-feira contra o Everton.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 1º de maio

Leeds - Burnley 3 - 1

Sábado, 2 de maio

Newcastle - Brighton 3 - 1

Brentford - West Ham 3 - 0

Wolverhampton - Sunderland 1 - 1

(13h30) Arsenal - Fulham

Domingo, 3 de maio

(10h00) AFC Bournemouth - Crystal Palace

(11h30) Manchester United - Liverpool

(15h00) Aston Villa - Tottenham

Segunda-feira, 4 de maio

(11h00) Chelsea - Nottingham

(16h00) Everton - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 73 34 22 7 5 64 26 38

2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

3. Manchester United 61 34 17 10 7 60 46 14

4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13

5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5

6. Brentford 51 35 14 9 12 52 46 6

7. Brighton 50 35 13 11 11 49 42 7

8. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

9. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

10. Fulham 48 34 14 6 14 44 46 -2

11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0

12. Sunderland 47 35 12 11 12 37 46 -9

13. Newcastle 45 35 13 6 16 49 51 -2

14. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3

15. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4

17. West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19

18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10

19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36

20. Wolverhampton 18 35 3 9 23 25 63 -38

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/mcd/iga/aam

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay