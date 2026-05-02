Petroleiro é sequestrado em frente ao Iêmen e desviado para a Somália

Um navio petroleiro foi sequestrado por homens armados em frente à costa do Iêmen, neste sábado (2), e conduzido em direção à Somália, informou a guarda-costeira iemenita.

Na segunda-feira, o centro de informação de segurança marítima JMIC tinha elevado a "importante" o nível de ameaça em frente à Somália, após vários ataques de supostos piratas, os primeiros em vários meses.

O petroleiro EUREKA foi "sequestrado em frente à costa da província iemenita de Chabwa", assinalou a guarda-costeira em seu site na internet.

Homens armados não identificados "subiram a bordo, tomaram o controle (do petroleiro) e se dirigiram ao Golfo de Áden, rumo à costa da Somália", detalharam.

"O navio foi localizado e estão sendo feitos esforços para segui-lo e tomar as medidas necessárias a fim de tentar recuperá-lo e garantir a segurança de sua tripulação", informaram, sem indicar quantas pessoas estavam a bordo ou suas nacionalidades.

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