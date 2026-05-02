Turquia liberta os quase 600 detidos nos atos do 1º de maio

As autoridades turcas libertaram as 576 pessoas detidas nas comemorações do 1º de maio em Istambul, anunciou a associação de advogados ÇHD neste sábado (2).

Milhares de pessoas participaram de manifestações pelo Dia do Trabalhador em Ancara em Istambul, onde a polícia dispersou a multidão com gás pimenta e realizou centenas de detenções.

O braço local da ÇHD nesta cidade mobilizou seus membros para monitorar o que ocorria com os detidos.

Segundo uma mensagem publicada no X, na manhã deste sábado foram libertadas as 46 últimas pessoas que estavam na delegacia.

A polícia deteve os manifestantes para evitar que chegassem à praça Taksim, centro nevrálgico da capital, fechado a manifestações desde 2013, quando houve uma onda de protestos contra o governo.

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