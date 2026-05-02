Ipswich garante seu retorno à Premier League; Wrexham fica fora dos playoffs de acesso

O Ipswich Town garantiu sua volta à Premier League, apenas um ano após seu rebaixamento para a Championship, ao vencer neste sábado (2) o Queens Park Rangers por 3 a 0, resultado com o qual a equipe assegurou o segundo lugar e, consequentemente, o acesso direto.

Os 'Tractor Boys', comandados pelo técnico Kieran McKenna, se juntam assim ao líder da Championship, o Coventry, que já havia conquistado sua promoção à elite do futebol inglês.

O Millwall, atualmente na terceira colocação e apenas um ponto atrás do Ipswich Town, terá de disputar os playoffs se quiser competir na primeira divisão do futebol inglês na próxima temporada, 36 anos após sua última participação na elite (1989–90).

As outras equipes que disputarão os playoffs de acesso são Southampton (4º), Middlesbrough (5º) e Hull City (6º).

A partida final, que definirá o terceiro time a conquistar o acesso, está agendada para o dia 23 de maio, no estádio de Wembley.

O clube galês Wrexham, de propriedade dos atores americanos Ryan Reynolds e Rob McElhenney, decepcionou ao ficar a um passo da vaga dos playoffs (terminando em 7º lugar) após não conseguir vencer o Middlesbrough em casa (2 a 2).

Os três clubes rebaixados para a League One (a terceira divisão inglesa) são Oxford, Leicester City e Sheffield Wednesday.

--- Resultados da 46ª rodada da Championship (segunda divisão inglesa) e classificação final:

Sábado, 2 de maio

Bristol City - Stoke 2 - 0

Hull - Norwich City 2 - 1

Swansea - Charlton 3 - 1

Sheffield W. - West Bromwich 2 - 1

Preston North End - Southampton 1 - 3

Portsmouth - Birmingham City 1 - 1

Millwall - Oxford United 2 - 0

Ipswich Town - Queens Park Rangers 3 - 0

Derby County - Sheffield United 1 - 2

Wrexham - Middlesbrough 2 - 2

Blackburn - Leicester 0 - 1

Watford - Coventry 0 - 4

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Coventry 95 46 28 11 7 97 45 52

2. Ipswich Town 84 46 23 15 8 80 47 33

3. Millwall 83 46 24 11 11 64 49 15

4. Southampton 80 46 22 14 10 82 56 26

5. Middlesbrough 80 46 22 14 10 72 47 25

6. Hull 73 46 21 10 15 70 66 4

7. Wrexham 71 46 19 14 13 69 65 4

8. Derby County 69 46 20 9 17 67 59 8

9. Norwich City 65 46 19 8 19 63 56 7

10. Birmingham City 64 46 17 13 16 57 56 1

11. Swansea 64 46 18 10 18 57 59 -2

12. Bristol City 62 46 17 11 18 59 59 0

13. Sheffield United 60 46 18 6 22 66 66 0

14. Preston North End 60 46 15 15 16 55 62 -7

15. Queens Park Rangers 58 46 16 10 20 61 73 -12

16. Watford 57 46 14 15 17 53 65 -12

17. Stoke 55 46 15 10 21 51 56 -5

18. Portsmouth 55 46 14 13 19 49 64 -15

19. Charlton 53 46 13 14 19 44 58 -14

20. Blackburn 52 46 13 13 20 42 56 -14

21. West Bromwich 51 46 13 14 19 48 58 -10

22. Oxford United 47 46 11 14 21 45 59 -14

23. Leicester 46 46 12 16 18 58 68 -10

24. Sheffield W. 0 46 2 12 32 29 89 -60

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