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Grupos armados tomam base militar no norte do Mali

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AFP
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Repórter
01/05/2026 21:53

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Grupos armados tomaram o controle de uma importante base militar no norte do Mali, após a série de ataques lançados no fim de semana passado contra a junta no poder, informaram nesta sexta-feira (1º) à AFP fontes locais de segurança e rebeldes separatistas. 

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O país africano enfrenta uma situação de segurança crítica, depois do cerco a posições estratégicas da junta perpetrado pelos jihadistas do Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM, aliado da Al-Qaeda) e pela rebelião tuaregue da Frente de Libertação de Azawad (FLA). 

No terreno, o exército maliano e seus aliados russos “abandonaram suas posições” no campo militar estratégico de Tessalit na manhã desta sexta-feira, indicou à AFP um representante local. 

Uma fonte de segurança disse à AFP que os soldados já tinham “evacuado” o campo antes da chegada dos grupos armados. “Não houve nenhum combate”, afirmou. 

Eles “se renderam” em Tessalit, perto da fronteira com a Argélia, segundo um próprio responsável do grupo rebelde separatista. 

No início da semana, um porta-voz dos rebeldes tuaregues prometeu que suas forças conquistariam o norte do país e que a junta, que assumiu o poder após os golpes de Estado de 2020 e 2021, “cairia”. 

Tessalit representa uma base estratégica por sua posição geográfica, além de contar com uma grande pista de pouso em bom estado, capaz de receber helicópteros e outros aviões militares de grande porte. 

Sua tomada ocorre poucos dias depois de os grupos armados terem conseguido controlar a cidade-chave de Kidal, enquanto continuam avançando para o norte. 

Os ataques coordenados do fim de semana passado constituíram a maior ofensiva no Mali em quase 15 anos e provocaram a morte, entre outros, do ministro da Defesa. 

Uma investigação aberta em decorrência deles pela promotoria militar de Bamaco estabeleceu a “cumplicidade de certos militares” e “sua participação no planejamento, coordenação e execução dos ataques”. 

O Unicef confirmou nesta sexta-feira, em comunicado, que civis, entre eles crianças, morreram e ficaram feridos durante esses ataques, sem especificar seu número.

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sd-str-lar-sjd/ega/gmo/arm/mvl/ic

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