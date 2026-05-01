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Lando Norris conquista pole position da corrida sprint do GP de Miami

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Repórter
01/05/2026 19:09

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O piloto britânico Lando Norris (McLaren) garantiu nesta sexta-feira a primeira posição no grid para a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, em uma sessão de classificação na qual o piloto Gabriel Bortoleto terminou em 11º. 

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Norris, atual campeão mundial, terminou 222 milésimos de segundo à frente do jovem piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato de 2026. 

"Sempre adorei Miami, tanto dentro quanto fora da pista. É um ótimo começo para o fim de semana", comentou o britânico, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 neste mesmo circuito em 2024.

O terceiro lugar ficou com o australiano Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris na McLaren, em uma tarde de calor escaldante no Circuito Internacional de Miami. 

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto lugar, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) completou o top 5. 

O argentino Franco Colapinto brilhou na sessão de classificação, chegando ao SQ3. 

O piloto da Alpine vai largar em oitavo na corrida sprint deste sábado.

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gbv/ma/aam

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