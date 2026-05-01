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Trump declara em carta ao Congresso que hostilidades no Irã 'terminaram'

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AFP
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Repórter
01/05/2026 19:09

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as hostilidades com o Irã chegaram ao fim, em uma carta dirigida aos líderes parlamentares, em um momento em que o Congresso o pressionava para que solicitasse uma autorização caso o conflito se prolongasse por mais de 60 dias.

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"Não houve troca de tiros entre as forças dos Estados Unidos e as do Irã desde 7 de abril de 2026. As hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 terminaram", escreveu Trump em uma carta dirigida ao presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, e ao presidente temporário do Senado, Chuck Grassley.

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ft/acb/nn/mvl/ic/mvv

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