Bombardeios israelenses deixam 12 mortos no sul do Líbano

O ministério libanês da Saúde anunciou que 12 pessoas, incluindo uma criança, morreram nesta sexta-feira (1º) em ataques israelenses no sul do país, onde o Exército de Israel havia emitido uma ordem de evacuação apesar de um cessar-fogo.

Um comunicado do ministério indicou que oito pessoas, entre elas uma criança e duas mulheres, morreram e outras 21 ficaram feridas em ataques contra a cidade de Habbuch.

A agência estatal NNA relatou "uma série de ataques intensos" menos de uma hora depois de os habitantes terem sido convocados a evacuar.

Outro ataque na cidade de Zrariye, na região de Saida, provocou quatro mortes, entre elas as de duas mulheres, e quatro feridos, entre os quais há uma criança e uma mulher, informou o ministério ao final do dia.

Na quinta-feira, 17 pessoas perderam a vida em ataques no sul do Líbano. Nessa região, o Exército israelense estabeleceu uma zona de 10 km de profundidade a partir da fronteira, interditada à imprensa e à população, onde realiza demolições.

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