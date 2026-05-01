Leeds vence Burnley (3-1) e praticamente garante sua permanência na Premier League
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O Leeds praticamente garantiu sua permanência na Premier League para a próxima temporada graças a uma vitória por 3 a 1 sobre o já rebaixado Burnley nesta sexta-feira (1º), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.
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A equipe do norte da Inglaterra venceu com gols de Anton Stach (8'), Noah Okafor (52') e Dominic Calvert-Lewin (56'). O Burnley descontou com Loum Tchaouna (71').
O resultado colocou a equipe comandada pelo técnico Daniel Farke nove pontos acima da zona de rebaixamento, atualmente aberta pelo Tottenham, restando apenas quatro rodadas para as equipes que estão atrás na tabela.
O Leeds vinha de um revés em sua tentativa de chegar à sua primeira decisão de Copa da Inglaterra (FA Cup) desde 1973, com uma derrota por 1 a 0 para o Chelsea em Wembley na semifinal do último fim de semana.
Mas agora o time ocupa a 14ª colocação, coroando uma impressionante temporada de retorno à elite do futebol inglês.
--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 1º de maio
Leeds - Burnley 3 - 1
Sábado, 2 de maio
(11h00) Newcastle - Brighton
Brentford - West Ham
Wolverhampton - Sunderland
(13h30) Arsenal - Fulham
Domingo, 3 de maio
(10h00) AFC Bournemouth - Crystal Palace
(11h30) Manchester United - Liverpool
(15h00) Aston Villa - Tottenham
Segunda-feira, 4 de maio
(11h00) Chelsea - Nottingham
(16h00) Everton - Manchester City
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 73 34 22 7 5 64 26 38
2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37
3. Manchester United 61 34 17 10 7 60 46 14
4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13
5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5
6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9
7. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0
8. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8
9. Brentford 48 34 13 9 12 49 46 3
10. Fulham 48 34 14 6 14 44 46 -2
11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0
12. Sunderland 46 34 12 10 12 36 45 -9
13. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3
14. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5
15. Newcastle 42 34 12 6 16 46 50 -4
16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4
17. West Ham 36 34 9 9 16 42 58 -16
18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10
19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36
20. Wolverhampton 17 34 3 8 23 24 62 -38
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