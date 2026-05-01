Leeds vence Burnley (3-1) e praticamente garante sua permanência na Premier League

O Leeds praticamente garantiu sua permanência na Premier League para a próxima temporada graças a uma vitória por 3 a 1 sobre o já rebaixado Burnley nesta sexta-feira (1º), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

A equipe do norte da Inglaterra venceu com gols de Anton Stach (8'), Noah Okafor (52') e Dominic Calvert-Lewin (56'). O Burnley descontou com Loum Tchaouna (71').

O resultado colocou a equipe comandada pelo técnico Daniel Farke nove pontos acima da zona de rebaixamento, atualmente aberta pelo Tottenham, restando apenas quatro rodadas para as equipes que estão atrás na tabela.

O Leeds vinha de um revés em sua tentativa de chegar à sua primeira decisão de Copa da Inglaterra (FA Cup) desde 1973, com uma derrota por 1 a 0 para o Chelsea em Wembley na semifinal do último fim de semana.

Mas agora o time ocupa a 14ª colocação, coroando uma impressionante temporada de retorno à elite do futebol inglês.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sexta-feira, 1º de maio

Leeds - Burnley 3 - 1

Sábado, 2 de maio

(11h00) Newcastle - Brighton

Brentford - West Ham

Wolverhampton - Sunderland

(13h30) Arsenal - Fulham

Domingo, 3 de maio

(10h00) AFC Bournemouth - Crystal Palace

(11h30) Manchester United - Liverpool

(15h00) Aston Villa - Tottenham

Segunda-feira, 4 de maio

(11h00) Chelsea - Nottingham

(16h00) Everton - Manchester City

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 73 34 22 7 5 64 26 38

2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37

3. Manchester United 61 34 17 10 7 60 46 14

4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13

5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5

6. Brighton 50 34 13 11 10 48 39 9

7. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0

8. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8

9. Brentford 48 34 13 9 12 49 46 3

10. Fulham 48 34 14 6 14 44 46 -2

11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0

12. Sunderland 46 34 12 10 12 36 45 -9

13. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3

14. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

15. Newcastle 42 34 12 6 16 46 50 -4

16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4

17. West Ham 36 34 9 9 16 42 58 -16

18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10

19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36

20. Wolverhampton 17 34 3 8 23 24 62 -38

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