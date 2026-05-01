Petróleo fecha em queda após nova proposta de paz do Irã

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (1º), influenciados por um otimismo renovado após a apresentação, por parte do Irã, de uma nova oferta para reativar os diálogos de paz com os Estados Unidos.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho recuou 2,95%, a 101,97 dólares o barril, após uma breve queda superior a 5% durante a sessão.

O petróleo Brent do Mar do Norte baixou 2,20%, a 108,17 dólares o barril.

Este preço do Brent pode surpreender, dado o nível da véspera, quando alcançou 114 dólares, mas na verdade reflete uma mudança no contrato. O contrato de julho agora tem prioridade sobre o de junho.

A diferença de preços entre os contratos de referência de um mês para o outro demonstra que o mercado ainda espera uma solução para a crise nas próximas semanas.

No começo do dia, a agência oficial de notícias iraniana Irna anunciou que a República Islâmica tinha "transmitido o texto de sua última proposta ao Paquistão, mediador nos diálogos com os Estados Unidos, na noite de quinta-feira", sem dar mais detalhes.

Isto bastou para desencadear uma onda de vendas no mercado petrolífero, que já experimentava uma liquidez muito limitada devido ao 1º de maio, feriado em muitos países europeus.

O presidente americano, Donald Trump, no entanto, afirmou não estar satisfeito com a oferta iraniana e advertiu que a alternativa às negociações era "esmagar" a República Islâmica.

Estas ameaças moderaram, mas não detiveram, a queda dos preços do petróleo.

Segundo David Morrison, da Trade Nation, os investidores esperam agora para ver "se o cessar-fogo atual está prestes a ser rompido ou se surgem as condições adequadas para iniciar uma nova rodada de negociações de paz formais".

Se qualquer destas opções se materializar, poderiam ocorrer importantes flutuações de preços quando o mercado reabrir, na segunda-feira.

Além disso, sete membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) vão decidir suas cotas no domingo pela primeira vez desde a saída surpreendente dos Emirados Árabes Unidos do grupo, efetiva a partir desta sexta-feira.

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