Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zverev vence Blockx e vai enfrentar Sinner na final do Masters 1000 de Madri

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/05/2026 17:11

compartilhe

SIGA

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou para sua quarta final do Masters 1000 de Madri após derrotar o belga Alexander Blockx (atual 69º do ranking) por 6-2 e 7-5 na noite desta sexta-feira (1º). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Campeão em Madri em 2018 e 2021, e vice em 2022, quando foi derrotado por Carlos Alcaraz, o tenista de 29 anos, natural de Hamburgo, vai enfrentar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, no domingo. 

O italiano venceu os últimos oito confrontos entre eles (liderando o retrospecto geral por 9 a 4), incluindo três vitórias nesta temporada, nas semifinais de Indian Wells, Miami (quadra dura) e Monte Carlo (saibro). 

Diante do surpreendente Blockx, um jovem de 21 anos que eliminou o atual campeão Casper Ruud (15º do ranking) nas quartas de final, o alemão mostrou grande eficiência em seu saque, disparando 6 aces e acertando 77% de seus primeiros serviços. 

Zverev pressionou o belga em quase todos os games de serviço, mas teve dificuldade para converter seus break points na segunda parcial (aproveitando apenas 1 de 8 oportunidades), ao passo que não precisou enfrentar nenhum break point em seu próprio saque. 

Assim que garantiu a quebra de serviço, o alemão solidificou seu jogo ao sacar para fechar a partida, garantindo a vitória com um potente smash após 1 hora e 36 minutos de jogo.

"Era uma semifinal de Masters 1000. Seria uma grande partida, não importa o que acontecesse", disse Zverev, após o triunfo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aco/gk/aam

Tópicos relacionados:

atp tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay