Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Salvadorenhos protestam contra políticas de Bukele em marcha do 1º de maio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/05/2026 16:59

compartilhe

SIGA

Milhares de salvadorenhos denunciaram, nesta sexta-feira (1º), durante a marcha pelo Dia do Trabalhador, retrocessos democráticos provocados pelas políticas do presidente Nayib Bukele, e exigiram a libertação dos "inocentes" na guerra contra as gangues.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

El Salvador vive desde 2022 sob um regime de exceção, decretado por Bukele para conter as gangues, que permite detenções sem ordem judicial, razão pela qual é duramente criticado por organismos de defesa dos direitos humanos.

Cerca de 91.000 pessoas foram capturadas após esta medida e, segundo ONGs humanitárias, muitos inocentes permanecem atrás das grades.

"Nestes últimos anos, temos sido vítimas deste governo com políticas que são totalmente regressivas (...), que atentam contra a dignidade e a liberdade do povo salvadorenho", disse a jornalistas a porta-voz do Bloco de Resistência e Rebeldia Popular, Marisela Ramírez. 

A dirigente denunciou a demissão de milhares de médicos e professores nas "políticas de morte" do presidente conservador, no poder desde 2019. 

"Bukele, inimigo dos pobres", dizia um cartaz na manifestação, ao lado de fotografias de pessoas detidas, cuja inocência foi reivindicada por seus familiares.

Organizações sociais denunciaram que blitze em estradas detiveram ônibus com manifestantes que se dirigiam para o protesto, que reuniu cerca de 5.000 pessoas em San Salvador, segundo um jornalista da AFP no local.

"Estamos desafiando o terror que este regime de exceção gerou", acrescentou Samuel Ramírez, líder do Movimento de Vítimas do Regime (Movir), que reúne famílias de presos que se consideram inocentes da guerra contra as gangues.

Uma pesquisa publicada no ano passado pela Universidade Centro-americana assinalou que os principais problemas que angustiam os salvadorenhos são a economia e o desemprego.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/hma/mar/mvv

Tópicos relacionados:

direitos economia elsalvador manifestacao politica prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay