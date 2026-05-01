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Cuba denuncia novas medidas 'ilegais' e 'abusivas' dos EUA

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AFP
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Repórter
01/05/2026 16:59

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Cuba denunciou como "ilegais" e "abusivas" as novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º), em um contexto de forte tensão entre os dois países.

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"O governo dos Estados Unidos se alarma e responde com novas medidas coercitivas unilaterais ilegais e abusivas contra Cuba", escreveu no X o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

As novas sanções dos Estados Unidos apontam, em particular, às instituições financeiras que colaborarem com o governo cubano e impõem restrições em assuntos migratórios.

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jb/esp/liu/nn/mar/mvv

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