Cuba denuncia novas medidas 'ilegais' e 'abusivas' dos EUA
compartilheSIGA
Cuba denunciou como "ilegais" e "abusivas" as novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º), em um contexto de forte tensão entre os dois países.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O governo dos Estados Unidos se alarma e responde com novas medidas coercitivas unilaterais ilegais e abusivas contra Cuba", escreveu no X o ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
As novas sanções dos Estados Unidos apontam, em particular, às instituições financeiras que colaborarem com o governo cubano e impõem restrições em assuntos migratórios.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jb/esp/liu/nn/mar/mvv