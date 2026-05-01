Trump anuncia aumento de tarifas para carros e caminhões da UE a 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta sexta-feira (1º), que aumentará na próxima semana as tarifas aduaneiras para carros e caminhões provenientes da União Europeia, alegando que Bruxelas não está cumprindo seus compromissos comerciais.

Um acordo, firmado em meados do ano passado, havia limitado a tarifa americana sobre automóveis e autopeças da UE a 15%, abaixo da taxa de 25% que Trump impôs a muitos outros parceiros comerciais.

Estas tarifas setoriais não foram afetadas por uma sentença da Suprema Corte no começo do ano, que anulou uma série de tarifas aduaneiras globais adotadas por Trump.

Mas o presidente dos Estados Unidos afirmou, nesta sexta-feira, em sua plataforma, Truth Social: "Dado que a União Europeia não está cumprindo plenamente o acordo comercial que acordamos plenamente, na próxima semana aumentarei as tarifas aplicadas à União Europeia sobre os automóveis e caminhões que entram nos Estados Unidos".

"A tarifa será aumentada para 25%", anunciou.

O mandatário não apresentou mais justificativas para o aumento previsto, mas o anúncio veio um dia após ele retomar suas críticas ao chanceler alemão, Friedrich Merz.

Trump disse que Merz deveria se concentrar em pôr fim à guerra na Ucrânia em vez de "interferir" no Irã.

É provável que a Alemanha seja duramente afetada por uma tarifa elevada sobre automóveis e seus componentes, já que grande parte dos veículos que entram nos Estados Unidos procedentes da UE são fabricados ali.

No fim de março, os deputados do Parlamento Europeu deram seu aval ao acordo aduaneiro do bloco com Trump, mas com condições.

Embora muitos eurodeputados tenham aceitado reduzir as tarifas da UE a algumas importações americanas, como um primeiro passo para a aplicação do acordo de 2025, também reivindicaram salvaguardas adicionais.

Embora o Parlamento Europeu tenha dado sua aprovação condicional ao pacto comercial entre UE e EUA, este ainda deve ser negociado com os Estados-membros antes de entrar em vigor.

Segundo uma ficha informativa de 2025 da Associação Europeia de Automóveis, os Estados Unidos são o segundo maior mercado para as exportações de veículos novos da UE, atrás do Reino Unido.

Mais de um quinto das exportações de veículos da UE foram para os Estados Unidos.

Só a Alemanha exportou cerca de 450.000 veículos para os Estados Unidos em 2024, segundo o grupo setorial VDA. Mas este número tem diminuído desde então.

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