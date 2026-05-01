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Charles III tem recepção calorosa em Bermudas após visita aos EUA

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Repórter
01/05/2026 16:11

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O rei Charles III fez uma escala, nesta sexta-feira (1º), no território insular britânico das Bermudas, após uma visita aos Estados Unidos.

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Esta é a primeira visita de Charles a um território britânico ultramarino como monarca. A rainha Camilla não o acompanhou neste trecho da viagem.

O monarca saudou um grupo de estudantes e conversou com eles na escadaria da igreja de São Pedro, em Saint George's.

"Obrigado por vir", disse um membro do público, segurando uma pequena bandeira britânica no primeiro dos dois dias desta escala.

Charles III recebeu a saudação real e a banda do Regimento Real de Bermudas executou o hino nacional, antes de adotar um tom mais descontraído, com a música "Jamming", de Bob Marley e The Wailers.

O rei chegou a Bermudas na tarde de quinta-feira, procedente dos Estados Unidos, onde fez uma visita de quatro dias, que foi considerada um sucesso.

Os reis agradeceram aos americanos pela "calorosa acolhida" durante sua primeira viagem aos EUA como monarcas. "Até a próxima... Deus abençoe os Estados Unidos", postaram no X. 

Charles, de 77 anos, se esquivou das tensões entre Trump e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por sua negativa de se somar à guerra contra o Irã.

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burs-gw/bgs/jm/mar/mvv

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