"Mais do que um clube": time curdo está perto da elite do futebol turco

O Amedspor, clube de futebol da cidade de maioria curda de Diyarbakir, no sudeste da Turquia, poderá garantir sua promoção à primeira divisão turca neste sábado (2), um marco que desperta uma onda de entusiasmo entre milhões de curdos, tanto dentro quanto fora.

"Se conseguirmos a promoção, seremos as pessoas mais felizes do mundo", afirma Ercan Simsek, um torcedor de 52 anos acostumado a ver seu time jogar nas divisões inferiores.

Ele viajou a Istambul no mês passado na esperança de assistir a uma partida decisiva, mas acabou ficando do lado de fora dos portões do estádio, vestindo seu cachecol vermelho e verde, por não ter ingresso.

"Não importa. Não estamos aqui apenas pelo futebol. Estamos aqui porque esta é uma questão de orgulho", explicou ele à AFP na ocasião.

"O Amedspor é o orgulho de Diyarbakir, o orgulho do sudeste, o orgulho dos curdos!", exclamou com entusiasmo.

"Somos mais do que um clube. Não somos meramente um time de futebol", afirmou Nahit Eren, presidente do Amedspor, que habitualmente disputa seus jogos em casa diante de um público de cerca de 18.000 torcedores, um número sete vezes superior à média de público nos estádios da segunda divisão da Turquia.

"O Amedspor é uma identidade. Representa cores, valores e uma postura", resumiu o presidente do clube à AFP. Há uma década, o clube adotou o nome histórico curdo para Diyarbakir, 'Amed', uma medida que, até hoje, continua a despertar a ira de vários torcedores nacionalistas turcos.

- "Propaganda" -

O Amedspor, que mistura o turco e o curdo (uma língua que carece de status oficial na Turquia) em suas postagens nas redes sociais, foi sancionado no final de janeiro pela Federação Turca de Futebol, após ser acusado de fazer "propaganda" dos combatentes curdos.

O fundamento para essa punição foi a produção de um vídeo em apoio a uma combatente curda cuja trança havia sido cortada e exibida como troféu por um soldado do exército sírio, no norte da Síria.

O presidente do clube, que repudia as "tentativas de envolver o Amedspor em diversas controvérsias", lamenta também os insultos que a equipe enfrenta em quase todas as partidas fora de casa, ofensas que, em sua visão, servem como sintoma da discriminação sofrida pelos curdos, que constituem um quinto da população total do país, de 86 milhões de habitantes.

Enquanto o Athletic Bilbao, da Espanha, se orgulha de escalar apenas jogadores nascidos ou formados em sua região de origem, o País Basco, no Amedspor, os jogadores curdos (que compõem a maioria do elenco) dividem o vestiário com jogadores estrangeiros, como seu artilheiro, o atacante senegalês Mbaye Diagne.

"O Athletic é um clube centenário. o Amedspor tem apenas dez anos", afirma o presidente Eren, que não esconde sua admiração pelo clube basco, ao mesmo tempo em que defende sua própria decisão de "não praticar discriminação alguma" na hora de montar a equipe.

- "O cimento dos curdos" -

A promoção do Amedspor para a Süper Lig turca coincidiria com o lento processo de paz atualmente em curso entre Ancara e o grupo guerrilheiro Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), iniciado no final de 2024.

A histórica cidade de Diyarbakir ainda carrega as cicatrizes desse conflito, que presenciou um recrudescimento dos combates entre o exército turco e o grupo armado curdo em 2015 e 2016.

O conflito já provocou mais de 50.000 mortes desde 1984.

Não seria o primeiro clube curdo a alcançar a primeira divisão da Turquia. O último a conseguir essa façanha o fez há quase duas décadas.

O que torna o caso do Amedspor único é o fato de ser uma entidade com uma "identidade curda reivindicada", explica Ceylan Akça, deputado do DEM (partido pró-curdo) de Diyarbakir, que lembra que a cidade "é considerada pelos curdos de todo o mundo como a capital do Curdistão".

Como resultado desse fenômeno na diáspora curda, uma loja oficial do clube será inaugurada em meados de maio em Hanover, na Alemanha.

Ceylan Akça, frequentador assíduo das arquibancadas do estádio do Amedspor, acredita que "todas as instituições estatais (turcas) se opõem ao sucesso deste time", citando, por exemplo, as multas "absurdas" impostas ao clube pela Federação Turca de Futebol.

"Independentemente de vencer ou não, este clube continuará a servir como força unificadora para os curdos espalhados por toda a região e pelo mundo", afirma ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rba/ach/as/dr/mcd/aam