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Trump anuncia aumento de 25% em tarifas sobre carros e caminhões da UE

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AFP
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Repórter
01/05/2026 15:11

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (1º) que, na próxima semana, aumentará as tarifas sobre carros e caminhões provenientes da União Europeia, alegando que Bruxelas não está cumprindo seus compromissos comerciais.

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O acordo, firmado em meados do ano passado, havia limitado a tarifa americana sobre automóveis e autopeças da UE a 15%, abaixo da taxa de 25% que Trump impôs a muitos outros parceiros comerciais. 

Mas o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira em sua plataforma Truth Social: "Dado que a União Europeia não está cumprindo plenamente o acordo comercial que firmamos, na próxima semana aumentarei as tarifas aplicadas à União Europeia sobre os automóveis e caminhões que entram nos Estados Unidos". "A tarifa será aumentada para 25%", anunciou. 

O mandatário não apresentou mais justificativas para o aumento previsto, mas o anúncio veio um dia após ele retomar suas críticas ao chanceler alemão, Friedrich Merz.

Trump disse que Merz deveria se concentrar em pôr fim à guerra na Ucrânia em vez de "interferir" no Irã. 

É provável que a Alemanha seja duramente afetada por uma tarifa elevada sobre automóveis e seus componentes, já que responde por uma parte significativa das exportações de veículos da UE.

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bys/dw/dga/mar/yr

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