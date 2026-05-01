Trump anuncia novas sanções contra o governo de Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou, nesta sexta-feira (1º), a imposição de novas sanções destinadas a asfixiar o governo de Cuba, pois "segue representando uma ameaça extraordinária" para a segurança nacional americana.

Trump pediu ao seu governo que sancione os bancos estrangeiros que trabalham com o governo comunista de Havana, assim como endurecer as normas migratórias. Também serão sancionadas pessoas envolvidas nos setores da energia e da mineração, e a qualquer um que esteja envolvido em "graves abusos dos direitos humanos".

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