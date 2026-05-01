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Venezia volta à Serie A após um ano na segunda divisão italiana

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Repórter
01/05/2026 13:59

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Um ano depois de ter sido rebaixado, o Venezia retornará à primeira divisão italiana após um empate em 2 a 2 fora de casa contra o Spezia, nesta sexta-feira (1º), pela penúltima rodada da Serie B. 

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O Venezia desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e, após sofrer o segundo gol no fim do tempo regulamentar (90'), imaginou que teria de esperar mais uma semana para comemorar seu acesso.

Mas uma vitória do Mantova nos acréscimos contra o Monza, terceiro colocado, confirmou o retorno da equipe à elite do 'calcio'. 

Com 79 pontos, os 'Lagunari' têm garantida uma das duas primeiras posições na Serie B, o que assegura o acesso direto. 

O clube da cidade dos canais e das gôndolas, que pertence a investidores americanos desde 2015, disputará sua 15ª temporada na primeira divisão italiana. 

O Venezia poderá ser acompanhado na promoção pelo Frosinone, que assumiu a vice-liderança nesta sexta-feira, superando o Monza, e agora precisa apenas de um empate para selar seu próprio acesso. 

A terceira e última vaga na primeira divisão será definida por meio de uma repescagem disputada pelas equipes que terminarem a temporada regular entre a 3ª e a 8ª colocação. 

Nenhum time da Serie A foi rebaixada para a segunda divisão até o momento. Contudo, o Pisa, lanterna da competição, poderá ter sua queda confirmada já nesta sexta-feira, caso sofra uma derrota em casa contra o Lecce, na partida de abertura da 35ª rodada.

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jr/iga/mcd/aam

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