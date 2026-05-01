Trump diz que não está satisfeito com a nova proposta do Irã

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (1º) que não está satisfeito com uma nova proposta do Irã para iniciar negociações de paz com os Estados Unidos, enquanto as conversas entre ambas as partes continuam estagnadas em meio a um cessar-fogo que já dura várias semanas.

"Neste momento não estou satisfeito com o que eles estão oferecendo", disse Trump a jornalistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ft/bgs/mar/dg/jc