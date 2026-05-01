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EUA impõe novas sanções ao Irã e alerta sobre pedágio em Ormuz

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Repórter
01/05/2026 13:37

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Os Estados Unidos sancionaram nesta sexta-feira (1º) três casas de câmbio iranianas, em uma tentativa de atingir o "fornecimento financeiro" de Teerã. 

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O Departamento do Tesouro advertiu ainda que tem na mira de futuras sanções o sistema de pedágio que o Irã quer implantar no Estreito de Ormuz, crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos. 

O estreito está bloqueado pelo Irã desde os ataques americanos e israelenses no fim de fevereiro.

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bys/dw/dga/mar/dg/jc

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