Itália anuncia retirada de cerca de 3.500 pessoas em meio a incêndios na Toscana

AFP
AFP
01/05/2026 13:03

As autoridades italianas anunciaram, nesta sexta-feira (1º), que retiraram cerca de 3.500 pessoas na região da Toscana, enquanto tentam controlar um incêndio que atinge esta área turística no centro do país há mais de um dia.

Mais de 800 hectares foram devastados pelo fogo nas montanhas situadas entre as cidades de Lucca e Pisa.

"Cerca de 3.500 pessoas foram afetadas", indicou a prefeitura de San Giuliano Terme em um comunicado. "O vento (...) empurra as chamas ladeira abaixo" em direção à localidade de Asciano, detalhou. 

Segundo o comunicado, três aviões-cisterna e um helicóptero continuam despejando água sobre a área onde o incêndio começou. 

Dezenove veículos de bombeiros estão mobilizados, e o exército e a polícia participam das operações de evacuação. 

Dois pavilhões esportivos da região, preparados para receber as pessoas evacuadas, abrigam cerca de 107 pessoas.

