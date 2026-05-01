Lufthansa localiza Oscar do cineasta russo Pavel Talankin, extraviado em voo

AFP
AFP
01/05/2026 12:03

A Lufthansa anunciou nesta sexta-feira (1º) que localizou o Oscar do cineasta russo Pavel Talankin, extraviado durante um voo Nova York–Frankfurt. 

Na quarta-feira, Talankin, premiado por seu documentário "Mr Nobody Against Putin", não conseguiu embarcar com a estatueta em um voo no aeroporto JFK, informou o site sobre cinema Deadline. 

Os agentes do órgão responsável pela segurança nos aeroportos americanos, o TSA, teriam considerado que poderia ser usada como arma. O cineasta foi obrigado a despachá-la em uma caixa de papelão, segundo o Deadline. Mas, quando aterrissou na Alemanha, a peça dourada havia desaparecido. 

Nesta sexta-feira, a Lufthansa informou que a estatueta apareceu em Frankfurt e que está coordenando uma entrega pessoal ao cineasta, além de investigar o ocorrido. 

Talankin declarou ao Deadline que já voou pelo menos dez vezes com o objeto sem qualquer problema. 

"É totalmente incompreensível que considerem um Oscar como uma arma", declarou após aterrissar em Frankfurt na manhã de quinta-feira. 

Um agente da Lufthansa havia se oferecido para acompanhar Talankin até o portão de embarque e custodiar a estatueta durante o voo, mas um funcionário da TSA se opôs, segundo o Deadline.

fec/rmb/erl/meb/ahg/jc

