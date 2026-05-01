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Flick acredita que Lamine Yamal vai se recuperar e disputar a Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
01/05/2026 11:39

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse nesta sexta-feira (1º) acreditar que o lesionado Lamine Yamal estará apto para disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. 

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"Ele está evoluindo bem. Acho que o veremos no Mundial", disse Flick durante a coletiva de imprensa prévia ao jogo do campeonato espanhol deste sábado contra o Osasuna. 

"Ele tem mais tempo para se recuperar e retornar, e é exatamente isso que ele quer", acrescentou o treinador do Barça em relação ao seu jogador, que está atualmente afastado devido a uma lesão muscular. 

Sem chances de voltar a jogar pelo clube nesta temporada, o objetivo de Lamine Yamal é poder disputar a sua primeira Copa do Mundo. 

Flick também mostrou otimismo em relação ao retorno do brasileiro Raphinha, após uma lesão muscular sofrida enquanto estava com a Seleção, em março. 

"Raphinha é um jogador que sempre nos entrega 100%, esteja ele em campo ou nos treinos", explicou Flick.

"Para nós, é importante tê-lo de volta. Ele também viajará conosco, e veremos o que acontece amanhã" em Pamplona, acrescentou. 

"Mas, em última análise, acho que também é ótimo para a equipe tê-lo de volta, pois ele é um dos nossos capitães. Ele traz uma atitude positiva e talvez possa nos oferecer aquilo de que precisamos", insistiu. 

O Barcelona pode garantir o bicampeonato espanhol já neste fim de semana se vencer o Osasuna e o Real Madrid não conseguir vencer o Espanyol, mas Flick pede prudência. 

"Ainda não terminamos. Ganhamos apenas um título da liga (2024/2025). Até agora, as coisas estão indo bem, mas ainda temos que vencer mais algumas partidas", alertou o alemão. 

O Barcelona perdeu para o Osasuna no ano passado, mas Flick ressalta que "naquele dia, fizemos muitas mudanças na escalação titular e isso não acontecerá amanhã". 

"Para mim, são duas partidas diferentes, duas situações diferentes. Estamos preparados para este jogo e, como sempre, temos que dar o nosso melhor absoluto", afirmou. 

Em relação ao desafio de alcançar a marca dos 100 pontos, Flick mantém a cautela: "Estamos focados na próxima partida. Obviamente, queremos vencer todos os jogos restantes até o final da temporada".

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gr/avl/aam

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