José Mourinho nega ter sido contactado pelo Real Madrid

AFP
01/05/2026 11:29

O técnico do Benfica, José Mourinho, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o Real Madrid não o contactou, apesar das especulações sobre um possível interesse do gigante espanhol. 

O experiente treinador português, que comandou o time 'merengue' entre 2010 e 2013, período em que travou uma batalha constante contra o Barça de Pep Guardiola, seria, segundo relatos da imprensa, um dos nomes cotados para assumir o time da capital espanhola. 

O atual técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, parece improvável de permanecer no comando da equipe, dada a perspectiva de o clube encerrar uma segunda temporada consecutiva sem conquistar títulos. 

"Ninguém do Real Madrid falou comigo. Posso garantir isso", afirmou Mourinho, de 63 anos, aos repórteres. "Estou no futebol há muitos anos e já estou acostumado com essas coisas... mas não há nada vindo do Real Madrid", acrescentou.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, nomeou Arbeloa em janeiro para substituir Xabi Alonso, que estava no comando da equipe havia apenas alguns meses. 

O Real Madrid está 11 pontos atrás do líder da LaLiga, o Barcelona, restando cinco partidas para o fim da temporada, e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. 

"Tenho mais um ano de contrato com o Benfica, e nada além disso", insistiu Mourinho, cuja equipe foi eliminada da Champions pelo Real Madrid na repescagem para as oitavas de final, em fevereiro.

