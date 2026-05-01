Irã apresenta, via Paquistão, nova proposta de diálogo de paz com EUA
O Irã apresentou uma nova proposta para conversas com os Estados Unidos através do mediador Paquistão, informou nesta sexta-feira (1º) a imprensa estatal iraniana.
"A República Islâmica do Irã entregou na noite de quinta-feira o texto de sua mais recente proposta de negociação ao Paquistão, como mediador nas conversas com os Estados Unidos", informou a agência oficial de notícias IRNA, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo dessa proposta.
