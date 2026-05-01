Polícia britânica indicia homem pelo esfaqueamento de dois judeus em Londres

A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira (1°) que indiciou um homem de 45 anos pelo esfaqueamento de dois judeus no norte de Londres. Os dois homens foram atacados na quarta-feira em plena luz do dia em Golders Green, uma área do norte de Londres com uma grande população judaica.

As vítimas, de 76 e 34 anos, estão hospitalizadas em estado estável. O suposto agressor é um cidadão britânico nascido na Somália, que chegou ao Reino Unido quando era criança.

Essa Suleiman foi indiciado por "duas tentativas de homicídio e posse de objeto cortante em local público" pelo ataque em Golders Green, informou a polícia em um comunicado.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prometeu reforçar a segurança dos judeus, e o Ministério do Interior elevou o nível de ameaça terrorista do país para "grave", o segundo mais alto em um sistema de cinco. Isso significa que outro ataque "é muito provável nos próximos seis meses".

Cerca de trinta pessoas foram presas recentemente em investigações sobre incêndios contra locais ligados à comunidade judaica em Londres.

Um grupo até agora pouco conhecido, "Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya" (Hayi), classificado como pró-iraniano, reivindicou vários desses incidentes, assim como outros ocorridos na Europa.

Na quarta-feira, o grupo elogiou o ataque com faca em Golders Green e o atribuiu a seus "lobos solitários".

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