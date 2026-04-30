Barça tem, neste fim de semana, primeira chance de conquistar bicampeonato espanhol

O Barcelona pode conquistar o bicampeonato espanhol neste fim de semana e para isso, precisa primeiro derrotar o Osasuna no sábado e torcer para que o Real Madrid não consiga vencer o Espanyol no dia seguinte.

"Prefiro conquistar a LaLiga o quanto antes. Quero parar de fazer contas", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, no último sábado, após a vitória de sua equipe sobre o Getafe.

Esse triunfo, combinado com o empate do Real Madrid contra o Betis, abriu caminho para que o time 'blaugrana' se sagre campeão da liga nesta 34ª rodada do torneio.

"Estamos focados em vencer as partidas", acrescentou o treinador alemão no último sábado.

O Barcelona vem mantendo uma sequência avassaladora na liga nacional, tendo vencido suas últimas nove partidas consecutivas.

Atual campeão, o time catalão lidera com uma vantagem de onze pontos sobre o Real Madrid.

Faltando cinco rodadas e quinze pontos ainda em disputa, se o Barça não tropeçar contra o Osasuna, ampliará sua vantagem para 14 pontos sobre seus perseguidores 'merengues'.

Um empate contra o Espanyol deixaria o Real Madrid treze pontos atrás do líder da liga, tornando impossível alcançá-lo, restando apenas doze pontos a serem disputados.

- Real Madrid ainda sonha -

A única maneira de o Real Madrid evitar ter que formar um corredor de honra para seu rival na próxima rodada do campeonato é vencer neste domingo, fora de casa, contra o Espanyol, uma equipe que ainda não sentiu o gosto da vitória em 2026.

No entanto, fazer isso poderia levar os 'merengues' a perderem a LaLiga para seu arquirrival, caso não vençam 'El Clásico' no Camp Nou, no dia 10 de maio.

Desde a derrota para o Barcelona em 3 de janeiro de 2026, o Espanyol não conseguiu registrar nada além de mais nove derrotas e seis empates até o momento neste ano.

Uma vitória na casa do Espanyol permitiria ao Real Madrid continuar a se apegar às suas tênues chances de disputar o título do campeonato espanhol.

Tendo sido eliminado tanto da Liga dos Campeões quanto da Copa do Rei, e após a derrota para o Barça na Supercopa da Espanha, em janeiro, a equipe de Álvaro Arbeloa parece estar caminhando para uma segunda temporada consecutiva sem títulos.

Distante na tabela em relação a Real Madrid e Barcelona, o Villarreal receberá o Levante no sábado, buscando se consolidar no terceiro lugar.

O Atlético de Madrid (4º) visitará o Valencia com o foco voltado para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Arsenal, após o empate em 1 a 1 com a equipe inglesa na partida de ida, realizada na quarta-feira.

Com Julián Álvarez, Alexander Sørloth e Giuliano se recuperando de pancadas sofridas naquele jogo, espera-se que Diego Simeone escale, mais uma vez, uma equipe com muitas alterações para o confronto no Mestalla.

Além disso, o Atleti desfruta de uma confortável vantagem de 10 pontos sobre o Betis, que ocupa a quinta colocação.

Na outra ponta da tabela, o Sevilla recebe a Real Sociedad na segunda-feira em busca de três pontos vitais para sair da zona de rebaixamento.

A equipe sevilhana é no momento a primeira equipe dentro da zona da degola, um ponto atrás do Mallorca, o time que fecha a zona de permanência na primeira divisão.

--- Programação da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)

Sexta-feira, 1º de maio

(16h00) Girona - Mallorca

Sábado, 2 de maio

(09h00) Villarreal - Levante

(11h15) Valencia - Atlético de Madrid

(13h30) Alavés - Athletic Bilbao

(16h00) Osasuna - Barcelona

Domingo, 3 de maio

(09h00) Celta Vigo - Elche

(11h15) Getafe - Rayo Vallecano

(13h30) Betis - Real Oviedo

(16h00) Espanyol - Real Madrid

Segunda-feira, 4 de maio

(16h00) Sevilla - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 85 33 28 1 4 87 30 57

2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37

3. Villarreal 65 33 20 5 8 59 38 21

4. Atlético de Madrid 60 33 18 6 9 56 37 19

5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8

6. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6

7. Celta Vigo 44 33 11 11 11 45 43 2

8. Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0

9. Osasuna 42 33 11 9 13 39 40 -1

10. Athletic Bilbao 41 33 12 5 16 36 48 -12

11. Rayo Vallecano 39 33 9 12 12 33 41 -8

12. Valencia 39 33 10 9 14 37 48 -11

13. Espanyol 39 33 10 9 14 37 49 -12

14. Elche 38 33 9 11 13 44 50 -6

15. Girona 38 33 9 11 13 36 50 -14

16. Alavés 36 33 9 9 15 38 49 -11

17. Mallorca 35 33 9 8 16 41 51 -10

18. Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15

19. Levante 33 33 8 9 16 37 50 -13

20. Real Oviedo 28 33 6 10 17 26 51 -25

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