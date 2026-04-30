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Apple obtém melhores resultados trimestrais que o previsto

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Repórter
30/04/2026 20:53

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A Apple anunciou nesta quinta-feira (30) que teve o melhor início de ano em sua história em termos de lucro, graças às vendas do iPhone. 

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O lucro líquido no encerramento do segundo trimestre de seu exercício fiscal, que concluiu no final de março, chegou a 29,6 bilhões de dólares (R$ 147,6 bilhões), o que representa um aumento de 19% em 12 meses, segundo um comunicado. As receitas da empresa alcançaram 111,2 bilhões de dólares (554,6 bilhões). 

Por ação, o indicador preferido dos investidores, o lucro é de US$ 2,01 (R$ 10), enquanto o esperado era de US$ 1,95 (R$ 9,72), segundo o consenso estabelecido pela FactSet. 

"Hoje, a Apple se orgulha de reportar o melhor trimestre de março em nossa história", disse o diretor-executivo Tim Cook.

Durante o trimestre, as vendas do iPhone alcançaram um crescimento de dois dígitos em todos os países nos quais a empresa opera, e a unidade de serviços atingiu um recorde histórico, segundo Cook.

Contudo, as ações da companhia cederam um pouco durante a jornada. 

Apesar dos resultados, os investidores expressaram preocupação com o fato de que a Apple parece estar avançando com cautela na inteligência artificial generativa, perdendo terreno para rivais como Google, Microsoft e OpenAI.

A partir de setembro, John Ternus, de 50 anos e um veterano da empresa da maçã, terá esse desafio como diretor-executivo. Cook, por sua vez, assumirá o comando do Conselho de Administração.

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tu/dga/mar/lb/nn/rpr/am

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