Kei Nishikori anuncia que vai se aposentar no final da temporada
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Kei Nishikori, o tenista japonês mais vitorioso da história, anunciou que vai se aposentar no final da atual temporada, encerrando uma carreira que foi marcada por lesões nos últimos anos.
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O atleta de 36 anos fez história em 2014 ao se tornar o primeiro tenista japonês a chegar a uma final de Grand Slam, quando perdeu o título do US Open para o croata Marin Cilic.
Ele alcançou a melhor posição de sua carreira ao chegar ao quarto lugar do ranking mundial e conquistou a medalha de bronze na chave de simples masculina nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.
Além disso, Nishikori ergueu o troféu em doze torneios do circuito profissional da ATP, desde sua primeira vitória em Delray Beach, nos Estados Unidos, em 2008.
"A verdade é que eu gostaria de continuar jogando. Olhando para tudo o que vivenciei, acredito que posso dizer com orgulho que dei o meu máximo", declarou o japonês em suas redes sociais.
Nishikori ocupa atualmente a 464ª posição no ranking mundial e, nesta temporada, vem disputando torneios do Challenger Tour, a segunda categoria do tênis.
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