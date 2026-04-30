Crystal Palace derrota Shakhtar (3-1) na ida das semis da Conference; Rayo Vallecano vence Strasbourg

O Crystal Palace obteve uma vantagem significativa ao derrotar o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 no jogo de ida de sua semifinal da Conference League, na noite desta quinta-feira (30), em Cracóvia, na Polônia.

Ismaïla Sarr levou apenas 21 segundos para abrir o placar. Artilheiro da competição entre os jogadores ainda na disputa (com 8 gols), ele marcou o gol mais rápido da história do terceiro torneio de clubes mais importante da Europa.

Jean-Philippe Mateta e Yeremy Pino tabelaram, e Mateta tocou para Sarr, que finalizou para marcar seu 18º gol na temporada.

A equipe ucraniana, que manda seus jogos em casa em território polonês devido ao conflito em curso, conseguiu empatar no início do segundo tempo com Oleh Ocheretko aproveitando uma bola mal afastada após um escanteio (47').

Após um lateral cobrado por Chris Richards, a bola sobrou para Daichi Kamada, que finalizou com precisão por baixo do goleiro Dmytro Riznyk (58').

Na busca pelo empate, o Shakhtar foi surpreendido em um contra-ataque já na reta final (84'). Kamada encontrou Strand Larsen, que cortou para dentro com categoria e encobriu Riznyk, que saía do gol. Foi seu quarto gol desde que chegou, vindo do Wolverhampton.

"Este é simplesmente um grupo incrível de pessoas, de homens, de personalidades, e com um espírito tão grandioso", comemorou o técnico Oliver Glasner, que deixará o Palace ao final da temporada. "Há uma união fantástica, e sempre acreditamos em nós".

Atualmente na 13ª posição na Premier League, o Crystal Palace, clube que nunca havia competido em um nível tão alto em uma competição europeia, se encontra em uma posição bastante favorável para o jogo de volta, que será disputado na próxima quinta-feira, 7 de maio, em Londres.

- Rayo vence com gol brasileiro -

Na outra semifinal da Conference League também disputada nesta quinta-feira, o madrilenho Rayo Vallecano levou a melhor sobre o francês Strasbourg, a quem derrotou por 1 a 0 com um gol de cabeça do brasileiro Alexandre Alemão, após um escanteio cobrado por Isi Palazón, no início do segundo tempo (54').

Foi o único gol numa noite em que os espanhóis foram superiores e poderiam ter ampliado a vantagem.

Os alsacianos conseguiram evitar o pior e, com isso, entrarão em campo na próxima semana para o jogo de volta, em seu estádio La Meinau, com as esperanças ainda vivas.

A final do torneio será disputada no dia 27 de maio, em Leipzig, na Alemanha.

--- Jogos desta quinta-feira da Conference League:

Shakhtar Donetsk (UCR) x Crystal Palace (ING) 1 - 3

Rayo Vallecano (ESP) x Strasbourg (FRA) 1 - 0

Obs: os jogos de volta estão marcados para a quinta-feira, dia 7 de maio.

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