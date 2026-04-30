Sistemas de defesa antiaérea em Teerã repelem pequenas aeronaves e drones

Sistemas de defesa antiaérea foram ativados na noite desta quinta-feira (30) contra pequenas aeronaves e drones no céu de Teerã, informaram meios de comunicação iranianos.

As agências de notícias Tasnim e Fars informaram que haviam sido ativados "para repelir pequenas aeronaves e drones de reconhecimento" sobre a capital iraniana, sem fornecer mais detalhes.

Anteriormente, haviam indicado que tinham sido ativados, sem especificar se se tratava de um exercício ou da neutralização de aparelhos hostis.

"O ruído da defesa antiaérea cessou após cerca de 20 minutos de atividade e de resposta contra pequenas aeronaves", indicaram, acrescentando que Teerã se encontrava novamente em uma "situação normal".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jfx/rh/ad/nn/am